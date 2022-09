Doppelpack von Patrick Pexa ebnet den Admira Dornbirn Juniors den Weg zum Sieg gegen Nenzing II

Details Sonntag, 25. September 2022 00:25

Nichts zu holen gab es für Nenzing 1b bei Admira Dornbirn Juniors. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SC Admira Dornbirn Juniors die Nase vorn.

Patrick Pexa glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Admira Dornbirn Juniors (25./42.). Mit der Führung für SC Admira Dornbirn Juniors ging es in die Kabine. Für das 1:2 von FC Nenzing 1b zeichnete Felix Sauerwein verantwortlich (47.). Justin Gruber schoss die Kugel zum 3:1 für Admira Dornbirn Juniors über die Linie (82.). Schlussendlich verbuchte SC Admira Dornbirn Juniors gegen Nenzing 1b einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Admira Dornbirn Juniors im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte Admira Dornbirn Juniors bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen. SC Admira Dornbirn Juniors befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Mit 15 Punkten auf der Habenseite steht FC Nenzing 1b derzeit auf dem fünften Rang. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gäste. Nenzing 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag tritt Admira Dornbirn Juniors bei Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors an, während FC Nenzing 1b einen Tag später Vollbad FC Götzis 1b empfängt.

3. Landesklasse: SC Admira Dornbirn Juniors – FC Nenzing 1b, 3:1 (2:0)

82 Justin Gruber 3:1

47 Felix Sauerwein 2:1

42 Patrick Pexa 2:0

25 Patrick Pexa 1:0