Höchst 1b verliert Spitzenspiel gegen SC Mühlebach

Höchst 1b büßte mit der 1:2-Niederlage gegen SC Mühlebach die Tabellenführung ein. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Der SC Mühlebach war die bessere und vor allem die routiniertere Mannschaft. Wir hatten beim Spielstand von 0:1 in der ersten Halbzeit nach einem Eckball die beste Torchance, doch leider konnten wir aus drei Metern Entfernung den Ball per Kopf nicht im Tor unterbringen. In der zweiten Halbzeit war es wieder der SC Mühlebach, der einfach cleverer agierte und vor allem gegen den Ball die Räume immer wieder sehr gut zustellten. Nach dem 2:0 war das Spiel mehr oder weniger gelaufen. Als Patrick Längle in der 85. Spielminute nach einem Weitschuss der Anschlusstreffer gelang, wurde es noch einmal hektisch. Aber der Gegner verteidigte gut und fuhr schlussendlich einen verdienten Sieg ein. Gratulation an den SC Mühlebach!“

Die gute Bilanz von blum FC Höchst 1b hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte das Heimteam bisher sechs Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

SC Mühlebach übernahm mit dem Sieg gegen Höchst 1b die Tabellenführung. Bei SC Mühlebach greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal neun Gegentoren stellt SC Mühlebach die beste Defensive der 3. Landesklasse. Nur einmal gab sich SC Mühlebach bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SC Mühlebach, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Samstag reist blum FC Höchst 1b zu FC Mäder, zeitgleich empfängt SC Mühlebach RW Rankweil 1b.

3. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – SC Mühlebach, 1:2 (0:1)

85 Patrick Laengle 1:2

60 Alejandro Herrera Lopez 0:2

18 Clemens Haemmerle 0:1