Drei extrem wichtige Punkte für Fussach II in Altenstadt

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:48

SC Fussach 1b holte die Big Points im Kellerduell gegen Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) durch einen 3:1-Sieg.

Fussach 1b ging in Minute acht in Front. Ez Aldin Morthada versenkte den Ball in der 19. Minute im Netz der Gäste. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Maurice Newertal ließ sich in der 78. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für SC Fussach 1b. Wenig später behauptete sich Fussach 1b gegen die Hintermannschaft von TSV Altenstadt Juniors. Neuer Spielstand: 3:1 (87.). Der Referee beendete schließlich das Spiel und somit kassierte Altenstadt Juniors eine schmerzliche Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Der Gastgeber verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

SC Fussach 1b ist jetzt mit neun Zählern punktgleich mit Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 14:34 auf dem zwölften Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Nächster Prüfstein für TSV Altenstadt Juniors ist blum FC Höchst 1b (Samstag, 14:00 Uhr). Fussach 1b misst sich am selben Tag mit Hard 1b (13:30 Uhr).

3. Landesklasse: Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) – SC Fussach 1b, 1:3 (1:1)

87 Muhammed Sefa Uensal 1:3

78 Maurice Newertal 1:2

19 Ez Aldin Morthada 1:1

8 Leon Boesch 0:1