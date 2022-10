FC Götzis 1b hat gegen die BW Feldkirch Juniors die Nase knapp vorn

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 01:08

FC Götzis 1b und FC BW Feldkirch Juniors lieferten sich ein spannendes Spiel, das 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Götzis 1b, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Matthias Bodemann brachte Feldkirch Juniors in der 15. Minute ins Hintertreffen. Mit einem Tor Vorsprung für Vollbad FC Götzis 1b ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 47. Minute erzielte Niklas Purtscher das 1:1 für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors. Kevin Emanuel Kukovec brachte den Gästen nach 52 Minuten die 2:1-Führung. Florian Widmann schockte FC BW Feldkirch Juniors und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für FC Götzis 1b (65./85.). Yunus Bal brachte den Ball zum 4:2 zugunsten von Götzis 1b über die Linie (86.). Kurz darauf traf Joao Victor Dias Dos Anjos in der Nachspielzeit für Feldkirch Juniors (91.). Am Ende verbuchte Vollbad FC Götzis 1b gegen Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors einen Sieg.

Im Tableau hatte der Sieg von FC Götzis 1b keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz vier. Offensiv konnte der Heimmannschaft in der 3. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 31 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Saison von Götzis 1b verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Vollbad FC Götzis 1b nun schon sechs Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat FC Götzis 1b noch Luft nach oben.

FC BW Feldkirch Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Feldkirch Juniors findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Defensive von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 28-mal war dies der Fall. Vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat FC BW Feldkirch Juniors derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Götzis 1b ist FC Renault Malin Sulz 1b (Samstag, 13:30 Uhr). Feldkirch Juniors misst sich am selben Tag mit ERNE FC Schlins 1b (16:00 Uhr).

3. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors, 4:3 (1:0)

91 Joao Victor Dias Dos Anjos 4:3

86 Yunus Bal 4:2

85 Florian Widmann 3:2

65 Florian Widmann 2:2

52 Kevin Emanuel Kukovec 1:2

47 Niklas Purtscher 1:1

15 Matthias Bodemann 1:0