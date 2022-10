Anes Ikanovic von Höchst II erledigt TSV Altenstadt Juniors

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 01:09

Bei Höchst 1b holte sich TSV Altenstadt Juniors eine 1:4-Schlappe ab. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Blum FC Höchst 1b löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Das 1:0 in der ersten Minute brachte Altenstadt Juniors vermeintlich auf die Siegerstraße. Das 1:1 von Höchst 1b stellte Anes Ikanovic sicher (22.). Nico Gasser versenkte die Kugel zum 2:1 (24.). Doppelpack für blum FC Höchst 1b: Nach seinem zweiten Tor (40.) markierte Ikanovic wenig später seinen dritten Treffer (43.). Letztlich bekam Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 1:4 ihr Ende fand.

Höchst 1b hat nach dem souveränen Erfolg über TSV Altenstadt Juniors weiter die dritte Tabellenposition inne. Die Saisonbilanz von blum FC Höchst 1b sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und einem Unentschieden büßten die Gastgeber lediglich drei Niederlagen ein.

Mit lediglich neun Zählern aus elf Partien steht Altenstadt Juniors auf dem Abstiegsplatz. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 16 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In dieser Saison sammelte Altenstadt Juniors bisher drei Siege und kassierte acht Niederlagen.

Der Motor von Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei Höchst 1b, wo man insgesamt 22 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft blum FC Höchst 1b auf SC Fussach 1b, TSV Altenstadt Juniors spielt am selben Tag gegen RW Rankweil 1b.

3. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b), 4:1 (4:1)

43 Anes Ikanovic 4:1

40 Anes Ikanovic 3:1

24 Nico Gasser 2:1

22 Anes Ikanovic 1:1

1 Arnel Ljubijankic 0:1