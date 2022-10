Niederlage abgewendet: Giuseppe Franchina trifft zum Remis von Fussach II in Hard

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 01:11

Das Spiel vom Samstag zwischen Hard 1b und SC Fussach 1b endete mit einem 3:3-Remis. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Hard 1b. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für das Heimteam und Fussach 1b ohne Torerfolg in die Kabinen. Hard 1b ging durch Turgay Celik in der 52. Minute in Führung. Für das 1:1 von SC Fussach 1b zeichnete Furkan Yildiz verantwortlich (63.). Dass Hard 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marvin Kohlhaupt, der in der 71. Minute zur Stelle war. Leonardo Berati erhöhte den Vorsprung von Hard 1b nach 78 Minuten auf 3:1. In der 85. Minute brachte David Manuel Wachter den Ball im Netz von Hard 1b unter. Giuseppe Franchina sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 88. Minute ins Schwarze traf. Letztlich trennten sich Hard 1b und Fussach 1b remis.

Sicherlich ist das Ergebnis für Hard 1b nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Hard 1b verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Hard 1b konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

SC Fussach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Fussach 1b ist deutlich zu hoch. 37 Gegentreffer – kein Team der 3. Landesklasse fing sich bislang mehr Tore ein. Drei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SC Fussach 1b derzeit auf dem Konto.

Während Hard 1b am kommenden Samstag FC Nenzing 1b empfängt, bekommt es Fussach 1b am selben Tag mit blum FC Höchst 1b zu tun.

3. Landesklasse: Hard 1b – SC Fussach 1b, 3:3 (0:0)

88 Giuseppe Franchina 3:3

85 David Manuel Wachter 3:2

78 Leonardo Berati 3:1

71 Marvin Kohlhaupt 2:1

63 Furkan Yildiz 1:1

52 Turgay Celik 1:0