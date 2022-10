TSV Altenstadt Juniors kommen nicht aus dem Keller - 2:3 gegen Rankweil II

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:51

Im Spiel von TSV Altenstadt Juniors gegen RW Rankweil 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. RW Rankweil 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

In Minute sechs traf Altenstadt Juniors zum ersten Mal ins Schwarze. Arif Kemal Canberi schoss für RW Rankweil 1b in der 24. Minute das erste Tor. Niels Kaiser nutzte die Chance für RW Rankweil 1b und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. RW Rankweil 1b nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) traf in der 89. Minute zum Ausgleich. Can Tamyol stellte für RW Rankweil 1b im Schlussakt den Führungstreffer sicher (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug RW Rankweil 1b TSV Altenstadt Juniors 3:2.

Mit lediglich neun Zählern aus zwölf Partien steht Altenstadt Juniors auf dem Abstiegsplatz. In dieser Saison sammelte TSV Altenstadt Juniors bisher drei Siege und kassierte neun Niederlagen. Altenstadt Juniors klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen RW Rankweil 1b war bereits die fünfte am Stück in der Liga.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich RW Rankweil 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. RW Rankweil 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte RW Rankweil 1b deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist RW Rankweil 1b in diesem Ranking auf.

Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) tritt am Samstag, den 22.10.2022, um 13:45 Uhr, bei FC Lauterach 1c an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt RW Rankweil 1b SC Fussach 1b.

3. Landesklasse: Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) – RW Rankweil 1b, 2:3 (1:2)

90 Can Tamyol 2:3

89 Lucca Oberhoeller 2:2

31 Niels Kaiser 1:2

24 Arif Kemal Canberi 1:1

6 Lucca Oberhoeller 1:0