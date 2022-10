FC Schlins 1b hat bei den BW Fedkirch Juniors die Nase vorn

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:52

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen FC Schlins 1b und Feldkirch Juniors an diesem zwölften Spieltag. Schlins 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

David Walter versenkte die Kugel zum 1:0 (11.). Bereits in der 14. Minute erhöhte Emirhan Karsli den Vorsprung von ERNE FC Schlins 1b. Noch vor der Halbzeit legte Walter seinen zweiten Treffer nach (44.). FC Schlins 1b gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Ramin Mohammadi verkürzte für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors später in der 56. Minute auf 1:3. In der Nachspielzeit (92.) gelang Joao Victor Dias Dos Anjos der Anschlusstreffer für die Gastgeber. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und FC BW Feldkirch Juniors deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich Feldkirch Juniors noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FC BW Feldkirch Juniors musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Feldkirch Juniors insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors bleibt angespannt. Gegen Schlins 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Offensiv konnte ERNE FC Schlins 1b in der 3. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 34 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. In dieser Saison sammelten die Gäste bisher sechs Siege und kassierten sechs Niederlagen. Die letzten Resultate von FC Schlins 1b konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Schlins 1b setzte sich mit diesem Sieg von FC BW Feldkirch Juniors ab und nimmt nun mit 18 Punkten den siebten Rang ein, während Feldkirch Juniors weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors stellt sich am Sonntag (13:45 Uhr) bei FC Nenzing 1b vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt ERNE FC Schlins 1b FC Renault Malin Sulz 1b.

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – ERNE FC Schlins 1b, 2:3 (0:3)

92 Joao Victor Dias Dos Anjos 2:3

56 Ramin Mohammadi 1:3

44 David Walter 0:3

14 Emirhan Karsli 0:2

11 David Walter 0:1