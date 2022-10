Mäder gewährt dem FC Lauterach 1c Ehrentreffer

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:53

Bei Mäder holte sich FC Lauterach 1c eine 1:5-Schlappe ab. Auf dem Papier ging FC Mäder als Favorit ins Spiel gegen Lauterach 1c – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Alican Akyildiz brachte Mäder in der siebten Minute in Front. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Selcuk Olcum schnürte einen Doppelpack (12./45.), sodass die Heimmannschaft fortan mit 3:0 führte. Die Überlegenheit von FC Mäder spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Mit dem 4:0 von Olcum für Mäder war das Spiel eigentlich schon entschieden (51.). Akyildiz legte in der 60. Minute zum 5:0 für FC Mäder nach. In der Schlussphase gelang Leon Subasic noch der Ehrentreffer für FC Lauterach 1c (80.). Am Ende kam Mäder gegen die Gäste zu einem verdienten Sieg.

Bei FC Mäder präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Mäder verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Lauterach 1c ist FC Mäder weiter im Aufwind.

FC Lauterach 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung von Lauterach 1c stimmt es ganz und gar nicht: 32 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat FC Lauterach 1c momentan auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Lauterach 1c etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte FC Lauterach 1c.

Mäder setzte sich mit diesem Sieg von Lauterach 1c ab und nimmt nun mit 19 Punkten den sechsten Rang ein, während FC Lauterach 1c weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

FC Mäder tritt am kommenden Samstag bei SC Admira Dornbirn Juniors an, Lauterach 1c empfängt am selben Tag Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b).

3. Landesklasse: FC Mäder – FC Lauterach 1c, 5:1 (3:0)

80 Leon Subasic 5:1

60 Alican Akyildiz 5:0

51 Selcuk Olcum 4:0

45 Selcuk Olcum 3:0

12 Selcuk Olcum 2:0

7 Alican Akyildiz 1:0