SC Mühlebach nach 4:0 gegen Admira Dorbirn Juniors auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:53

Admira Dornbirn Juniors blieb gegen SC Mühlebach chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SC Mühlebach. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Die Gastgeber gingen in Minute eins in Führung. Der Spitzenreiter machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Thomas Thurnher (7.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für SC Mühlebach. Für ruhige Verhältnisse sorgte Dominik Lang, als er das 3:0 für SC Mühlebach besorgte (60.). Eigentlich war SC Admira Dornbirn Juniors schon geschlagen, als Philipp Amann das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (65.). Letztlich feierte SC Mühlebach gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Admira Dornbirn Juniors hält SC Mühlebach auch in der Tabelle gut im Rennen. Mit nur 14 Gegentoren hat SC Mühlebach die beste Defensive der 3. Landesklasse. Die Saisonbilanz von SC Mühlebach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte SC Mühlebach lediglich eine Niederlage ein. SC Mühlebach ist seit vier Spielen unbezwungen.

SC Admira Dornbirn Juniors findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. In dieser Saison sammelte Admira Dornbirn Juniors bisher fünf Siege und kassierte sieben Niederlagen.

SC Mühlebach tritt am kommenden Samstag bei Vollbad FC Götzis 1b an, SC Admira Dornbirn Juniors empfängt am selben Tag FC Mäder.

3. Landesklasse: SC Mühlebach – SC Admira Dornbirn Juniors, 4:0 (2:0)

65 Philipp Amann 4:0

60 Dominik Lang 3:0

7 Thomas Thurnher 2:0

1 Thomas Oelz 1:0