FC Schlins 1b rückt nach Sieg gegen Sulz 1b auf Platz fünf vor

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:41

ERNE FC Schlins 1b errang am Samstag einen 3:1-Sieg über FC Renault Malin Sulz 1b. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. FC Schlins 1b löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Paul Schnetzer brachte sein Team in der 26. Minute nach vorn. Schlins 1b glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für FC Sulz 1b in die Kabinen. Patrick Schwenninger beförderte das Leder zum 1:1 von ERNE FC Schlins 1b in die Maschen (61.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Emirhan Karsli schnürte einen Doppelpack (76./87.), sodass die Gastgeber fortan mit 3:1 führten. Schließlich strich FC Schlins 1b die Optimalausbeute gegen FC Renault Malin Sulz 1b ein.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Schlins 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. ERNE FC Schlins 1b präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 37 geschossene Treffer gehen auf das Konto von FC Schlins 1b. Sieben Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Schlins 1b. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Schlins 1b die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

FC Sulz 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Vollstreckerqualitäten demonstrierte FC Renault Malin Sulz 1b bislang noch nicht. Der Angriff des Gasts ist mit 14 Treffern der erfolgloseste der 3. Landesklasse. Nun musste sich FC Sulz 1b schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. FC Renault Malin Sulz 1b entschied kein einziges der letzten sieben Spiele für sich.

Am kommenden Samstag trifft ERNE FC Schlins 1b auf SC Mühlebach (13:45 Uhr), FC Sulz 1b reist zu FC Nenzing 1b (12:45 Uhr).

3. Landesklasse: ERNE FC Schlins 1b – FC Renault Malin Sulz 1b, 3:1 (0:1)

87 Emirhan Karsli 3:1

76 Emirhan Karsli 2:1

61 Patrick Schwenninger 1:1

26 Paul Schnetzer 0:1