Doch noch gepunktet: Treffer von Selcuk Olcum reicht Mäder zum Remis in Götzis

Details Samstag, 29. Oktober 2022 23:56

Vollbad FC Götzis 1b trennte sich an diesem Samstag von FC Mäder mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 5:5 geendet hatte.

Florian Widmann brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn. Philipp Madlener schoss für Mäder in der 23. Minute das erste Tor. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Widmann für FC Götzis 1b zur Führung (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Den Freudenjubel von Götzis 1b machte Selcuk Olcum zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (47.). Schließlich bleibt folgendes Fazit: Während Durchgang eins einem Wechselbad der Gefühle gleichkam, war die zweite Hälfte dagegen ärmer an Höhepunkten und es fielen keine weiteren Treffer. Am Ende gingen die Teams mit einer Punkteteilung auseinander.

Vollbad FC Götzis 1b bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei den Gastgebern. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sechs.

Bei FC Mäder präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Der Gast nimmt mit 20 Punkten den siebten Tabellenplatz ein. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Mäder in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Nächster Prüfstein für FC Götzis 1b ist Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) (Samstag, 11:45 Uhr). FC Mäder misst sich am selben Tag mit ERNE FC Schlins 1b (16:00 Uhr).

3. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – FC Mäder, 2:2 (2:2)

47 Selcuk Olcum 2:2

44 Florian Widmann 2:1

23 Philipp Madlener 1:1

12 Florian Widmann 1:0