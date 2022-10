Höchst 1b nach Sieg in Rankweil auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 17:24

Blum FC Höchst 1b erreichte einen 3:1-Erfolg bei RW Rankweil 1b. Pflichtgemäß strich Höchst 1b gegen RW Rankweil 1b drei Zähler ein. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Sieg von RW Rankweil 1b bei blum FC Höchst 1b geendet.

In der zwölften Minute ging Höchst 1b in Führung. Komfortabel war die Pausenführung der Gäste nicht, aber immerhin ging der Spitzenreiter mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. In Minute 47 bejubelte blum FC Höchst 1b das 2:0. Mathias Martin Murer versenkte den Ball in der 78. Minute im Netz von Höchst 1b. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als blum FC Höchst 1b für einen Treffer sorgte (92.). Zum Schluss feierte Höchst 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen RW Rankweil 1b.

RW Rankweil 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. RW Rankweil 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die errungenen drei Zähler gingen für blum FC Höchst 1b einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die bisherige Spielzeit von Höchst 1b ist weiter von Erfolg gekrönt. Blum FC Höchst 1b verbuchte insgesamt zehn Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Mit vier Siegen in Folge ist Höchst 1b so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Sonntag trifft RW Rankweil 1b auf Hard 1b, blum FC Höchst 1b spielt tags zuvor gegen FC Lauterach 1c.

3. Landesklasse: RW Rankweil 1b – blum FC Höchst 1b, 1:3 (0:1)

92 Bilal Guemues 1:3

78 Mathias Martin Murer 1:2

47 Bilal Guemues 0:2

12 Bilal Guemues 0:1