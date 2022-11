Später Sebastion Pillon Siegtreffer für die Admira Dornbirn Juniors in Fussach

Details Sonntag, 06. November 2022 00:06

Mit 1:2 verlor SC Fussach 1b am vergangenen Samstag zu Hause gegen Admira Dornbirn Juniors. Einen packenden Auftritt legte SC Admira Dornbirn Juniors dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel hatte der Gast deutlich mit 5:1 für sich entschieden.

Admira Dornbirn Juniors ging durch Patrick Pexa in der 15. Minute in Führung. Komfortabel war die Pausenführung von SC Admira Dornbirn Juniors nicht, aber immerhin ging Admira Dornbirn Juniors mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Yannic Sackl traf zum 1:1 zugunsten von Fussach 1b (51.). Dass SC Admira Dornbirn Juniors in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Sebastian Pillon, der in der 84. Minute zur Stelle war. Letzten Endes ging Admira Dornbirn Juniors im Duell mit SC Fussach 1b als Sieger hervor.

56 Gegentreffer hat Fussach 1b mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 3. Landesklasse. Mit erst 24 erzielten Toren hat die Heimmannschaft im Angriff Nachholbedarf. SC Fussach 1b musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Fussach 1b insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang SC Fussach 1b auch nur ein Sieg in fünf Partien.

In dieser Saison sammelte Admira Dornbirn Juniors bisher sechs Siege und kassierte acht Niederlagen.

SC Admira Dornbirn Juniors setzte sich mit diesem Sieg von Fussach 1b ab und nimmt nun mit 18 Punkten den neunten Rang ein, während SC Fussach 1b weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Fussach 1b ist SC Mühlebach (Samstag, 14:30 Uhr). Admira Dornbirn Juniors misst sich am selben Tag mit FC Mäder (11:30 Uhr).

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – SC Admira Dornbirn Juniors, 1:2 (0:1)

84 Sebastian Pillon 1:2

51 Yannic Sackl 1:1

15 Patrick Pexa 0:1