FC Sulz 1b kommt nach Niederlage gegen die BW Feldkirch Juniors nicht aus dem Keller

Details Sonntag, 06. November 2022 00:07

FC BW Feldkirch Juniors errang am Samstag einen 3:1-Sieg über FC Sulz 1b. Auf dem Papier ging Feldkirch Juniors als Favorit ins Spiel gegen FC Renault Malin Sulz 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Niklas Purtscher mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für FC Sulz 1b. Mit einem Tor Vorsprung für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Ramin Mohammadi erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 67 Minuten auf 2:0. Kevin Emanuel Kukovec überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für FC BW Feldkirch Juniors (77.). Kurz vor Ultimo war noch Simeon Bammert zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von FC Renault Malin Sulz 1b verantwortlich (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Feldkirch Juniors die Gastgeber 3:1.

FC Sulz 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich zehn Zählern aus 15 Partien steht FC Renault Malin Sulz 1b auf dem Abstiegsplatz. FC Sulz 1b muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 3. Landesklasse markierte weniger Treffer als FC Renault Malin Sulz 1b. Nun musste sich FC Sulz 1b schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist FC Renault Malin Sulz 1b weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors war am Ende kein Kraut gewachsen.

FC BW Feldkirch Juniors findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Feldkirch Juniors verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors ist seit drei Spielen unbezwungen.

Das nächste Spiel findet für beide Teams in 21 Wochen statt. FC Sulz 1b empfängt am 01.04.2023 Hard 1b, während FC BW Feldkirch Juniors am selben Tag SC Mühlebach zu Gast hat.

3. Landesklasse: FC Renault Malin Sulz 1b – Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors, 1:3 (0:1)

90 Simeon Bammert 1:3

77 Kevin Emanuel Kukovec 0:3

67 Ramin Mohammadi 0:2

45 Niklas Purtscher 0:1