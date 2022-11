Hattrick von Anes Ikanovic beschert Höchst 1b gegen Lauterach 1c den fünften Sieg in Folge

Details Sonntag, 06. November 2022 00:07

Lauterach 1c blieb gegen Höchst 1b chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Blum FC Höchst 1b setzte sich standesgemäß gegen FC Lauterach 1c durch. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Höchst 1b hatte mit 5:2 gewonnen.

Lauterach 1c ging in der neunten Minute in Front. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Anes Ikanovic mit den Treffern (24./35./44.) zum 3:1 für blum FC Höchst 1b. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Ikanovic führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (67.). Dem Tabellenprimus gelang in der 74. Spielminute der sechsten Tagestreffer. Letztlich feierte blum FC Höchst 1b gegen FC Lauterach 1c nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Wer soll Höchst 1b noch stoppen? Blum FC Höchst 1b verbuchte gegen Lauterach 1c die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 3. Landesklasse weiter an. Die Offensivabteilung von Höchst 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 41-mal zu. Die Saisonbilanz von blum FC Höchst 1b sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und einem Unentschieden büßte Höchst 1b lediglich drei Niederlagen ein.

FC Lauterach 1c bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die formschwache Abwehr, die bis dato 42 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison. Nun musste sich Lauterach 1c schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

In Fahrt ist FC Lauterach 1c aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von sechs sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei blum FC Höchst 1b dagegen läuft es mit momentan 34 Zählern wie am Schnürchen.

Nächster Prüfstein für Höchst 1b ist SC Admira Dornbirn Juniors (01.04.2023, 00:00 Uhr). Lauterach 1c misst sich am selben Tag mit RW Rankweil 1b (18:00 Uhr).

3. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – FC Lauterach 1c, 5:1 (3:1)

74 Florian Kueng 5:1

67 Anes Ikanovic 4:1

44 Anes Ikanovic 3:1

35 Anes Ikanovic 2:1

24 Anes Ikanovic 1:1

9 Kemal Guel 0:1