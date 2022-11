Drei-Tore-Gala der Altenstadt Juniors – Mert Tarim schießt FC Götzis 1b ab!

Details Sonntag, 06. November 2022 00:08

Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) spuckte Vollbad FC Götzis 1b in die Suppe und siegte deutlich mit 3:0. TSV Altenstadt Juniors hat mit dem Sieg über FC Götzis 1b einen Coup gelandet. Götzis 1b hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 1:0 knapp die Nase vorn gehabt.

Ein Doppelpack brachte Altenstadt Juniors in eine komfortable Position: Mert Tarim war gleich zweimal zur Stelle (15./23.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Gastgebers in die Kabine. Mit dem 3:0 sicherte Tarim Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (72.). Letztlich fuhr TSV Altenstadt Juniors einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Altenstadt Juniors auf den elften Rang kletterte. Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Vollbad FC Götzis 1b ist TSV Altenstadt Juniors weiter im Aufwind.

Der Patzer von FC Götzis 1b zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die Gäste verbuchten insgesamt sechs Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Die Leistungskurve von Götzis 1b zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Das nächste Spiel von Altenstadt Juniors findet am 01.04.2023 bei ERNE FC Schlins 1b statt, Vollbad FC Götzis 1b empfängt am selben Tag SC Fussach 1b.

3. Landesklasse: Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) – Vollbad FC Götzis 1b, 3:0 (2:0)

72 Mert Tarim 3:0

23 Mert Tarim 2:0

15 Mert Tarim 1:0