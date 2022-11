Abfuhr für Fussach 1b beim SC Mühlebach

Details Samstag, 12. November 2022 23:49

SC Mühlebach stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Fussach 1b mit einem 8:2-Erfolg das Fell über die Ohren. SC Mühlebach hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

SC Fussach 1b musste den Treffer zum 1:0 hinnehmen (10.). Bereits in der elften Minute erhöhte Alejandro Herrera Lopez den Vorsprung von SC Mühlebach. Für ruhige Verhältnisse sorgte Thomas Thurnher, als er das 3:0 für den Tabellenführer besorgte (13.). Clemens Dokl traf zum 1:3 zugunsten von Fussach 1b (22.). Mit dem 4:1 für SC Mühlebach war das Spiel eigentlich schon entschieden (25.). Philipp Amann vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 34. Spielminute. SC Fussach 1b gelang in der ersten Halbzeit gar nichts, sodass man zur Pause weit hinter SC Mühlebach zurück lag. SC Mühlebach legte in der 59. Minute zum 7:1 nach. Erneut traf SC Mühlebach und stellte den Spielstand damit auf 8:1 (67.). Kurz vor Ultimo war noch Abdallakh Muzaev zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Fussach 1b verantwortlich (88.). Am Ende fuhr SC Mühlebach einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SC Mühlebach bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SC Fussach 1b in Grund und Boden spielte.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SC Mühlebach stets gesorgt, mehr Tore als SC Mühlebach (33) markierte nämlich niemand in der 3. Landesklasse. Nur einmal gab sich SC Mühlebach bisher geschlagen. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SC Mühlebach zu besiegen.

Derzeit belegt Fussach 1b den ersten Abstiegsplatz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 35 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Fussach 1b auch nur ein Sieg in fünf Partien.

SC Mühlebach verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 25.03.2023 FC Nenzing 1b. SC Fussach 1b tritt das nächste Mal in 20 Wochen, am 01.04.2023, bei Vollbad FC Götzis 1b an.

3. Landesklasse: SC Mühlebach – SC Fussach 1b, 8:2 (6:1)

88 Abdallakh Muzaev 8:2

67 Thomas Oelz 8:1

59 Martin Knoedler 7:1

38 Christian Amann 6:1

34 Philipp Amann 5:1

25 Thomas Oelz 4:1

22 Clemens Dokl 3:1

13 Thomas Thurnher 3:0

11 Alejandro Herrera Lopez 2:0

10 Thomas Oelz 1:0