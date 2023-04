Anschlusstreffer für Mäder in Nenzing bleibt nur Ehrentreffer

Details Sonntag, 02. April 2023 02:51

Nenzing 1b konnte Mäder nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: FC Mäder wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. FC Nenzing 1b hatte mit 5:2 gesiegt.

Selcuk Olcum glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Mäder (14./44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nenzing 1b versenkte die Kugel in der 46. Minute zum 1:2. In der 59. Minute brachte FC Mäder das Netz zum Zappeln. Die Gäste bauten die Führung aus, indem Olcum zwei Treffer nachlegte (74./80.). Zum Schluss feierte Mäder einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Nenzing 1b.

Trotz der Niederlage belegt Nenzing 1b weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Der Gastgeber verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und acht Niederlagen. Die Situation bei FC Nenzing 1b bleibt angespannt. Gegen FC Mäder kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Bei Mäder präsentierte sich die Abwehr angesichts 44 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (52). Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Nenzing 1b festigte FC Mäder den vierten Tabellenplatz. Acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Mäder momentan auf dem Konto. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der FC Mäder ungeschlagen ist.

Nächster Prüfstein für FC Nenzing 1b ist Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) (Samstag, 13:45 Uhr). Mäder misst sich am selben Tag mit Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors (16:00 Uhr).

3. Landesklasse: FC Nenzing 1b – FC Mäder, 1:5 (0:2)

80 Selcuk Olcum 1:5

74 Selcuk Olcum 1:4

59 Mihael Mihaylov 1:3

46 Nico Blumauer 1:2

44 Selcuk Olcum 0:2

14 Selcuk Olcum 0:1

