Doppelpack von Florian Widmann für Götzis II gegen Fussach II

Details Sonntag, 02. April 2023 02:53

SC Fussach 1b konnte Vollbad FC Götzis 1b nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. FC Götzis 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel war Fussach 1b bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Florian Widmann das schnelle 1:0 für Götzis 1b erzielte. Adesola Adeleye trug sich in der 23. Spielminute in die Torschützenliste ein. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte der Gastgeber auf 3:0 (35.). Der dominante Vortrag von FC Götzis 1b im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. In der 67. Minute brachte Giuseppe Franchina den Ball im Netz von Götzis 1b unter. Widmann stellte schließlich in der 85. Minute den 4:1-Sieg für Vollbad FC Götzis 1b sicher. Schlussendlich verbuchte FC Götzis 1b gegen SC Fussach 1b einen überzeugenden Heimerfolg.

Trotz der drei Zähler machte Götzis 1b im Klassement keinen Boden gut. Sieben Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Vollbad FC Götzis 1b derzeit auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist FC Götzis 1b wieder in der Erfolgsspur.

Fussach 1b bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 3. Landesklasse. Die Abwehrprobleme von SC Fussach 1b bleiben akut, sodass Fussach 1b weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. 27:68 – das Torverhältnis von SC Fussach 1b spricht eine mehr als deutliche Sprache. Fussach 1b musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Fussach 1b insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Fussach 1b taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Samstag reist Götzis 1b zu blum FC Höchst 1b, zeitgleich empfängt SC Fussach 1b ERNE FC Schlins 1b.

3. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – SC Fussach 1b, 4:1 (3:0)

85 Florian Widmann 4:1

67 Giuseppe Franchina 3:1

35 Samed Soenmez 3:0

23 Adesola Adeleye 2:0

7 Florian Widmann 1:0

