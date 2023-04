Elia Andrea Kohlreiter trifft dreimal: Höchst 1b deklassiert Admira Dornbirn Juniors

Details Sonntag, 02. April 2023 02:54

Höchst 1b erteilte Admira Dornbirn Juniors eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Blum FC Höchst 1b setzte sich standesgemäß gegen SC Admira Dornbirn Juniors durch. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Höchst 1b hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Admira Dornbirn Juniors geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Robert Blum das schnelle 1:0 für blum FC Höchst 1b erzielte. Elia Andrea Kohlreiter versenkte die Kugel zum 2:0 für Höchst 1b (29.). Die Hintermannschaft von SC Admira Dornbirn Juniors ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Blum FC Höchst 1b baute die Führung aus, indem Kohlreiter zwei Treffer nachlegte (59./61.). Franco Freuis schraubte das Ergebnis in der 89. Minute mit dem 5:0 für den Gast in die Höhe. Höchst 1b überrannte Admira Dornbirn Juniors förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

SC Admira Dornbirn Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber befinden sich nach der deutlichen Niederlage gegen blum FC Höchst 1b weiter im Abstiegssog. Admira Dornbirn Juniors musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Admira Dornbirn Juniors insgesamt auch nur sechs Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Admira Dornbirn Juniors auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SC Admira Dornbirn Juniors festigte Höchst 1b den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht blum FC Höchst 1b in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 46 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saisonbilanz von Höchst 1b sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und einem Unentschieden büßte blum FC Höchst 1b lediglich drei Niederlagen ein. Höchst 1b scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Samstag trifft Admira Dornbirn Juniors auf RW Rankweil 1b, blum FC Höchst 1b spielt am selben Tag gegen Vollbad FC Götzis 1b.

3. Landesklasse: SC Admira Dornbirn Juniors – blum FC Höchst 1b, 0:5 (0:2)

89 Franco Freuis 0:5

61 Elia Andrea Kohlreiter 0:4

59 Elia Andrea Kohlreiter 0:3

29 Elia Andrea Kohlreiter 0:2

8 Robert Blum 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei