Lauterach 1c am Boden nach 0:5 in Hard

Details Sonntag, 09. April 2023 02:42

Lauterach 1c kam gegen Hard 1b mit 0:5 unter die Räder. An der Favoritenstellung ließ Hard 1b keine Zweifel aufkommen und trug gegen FC Lauterach 1c einen Sieg davon. Im Hinspiel wurde Lauterach 1c mit 0:4 abgeschossen.

Für den Führungstreffer von Hard 1b zeichnete Marvin Kohlhaupt verantwortlich (24.). Komfortabel war die Pausenführung der Gastgeber nicht, aber immerhin ging Hard 1b mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Hard 1b schoss in der 50. Minute das Tor zum 2:0. Kohlhaupt gelang ein Doppelpack (60./60.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Hard 1b schraubte das Ergebnis in der 84. Minute mit dem 5:0 in die Höhe. Am Ende kam Hard 1b gegen FC Lauterach 1c zu einem verdienten Sieg.

Nachdem Hard 1b hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Hard 1b weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Mit dem Sieg knüpfte Hard 1b an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Hard 1b zehn Siege und zwei Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Hard 1b, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Lauterach 1c weiter im Schlamassel. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 54 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. FC Lauterach 1c musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Lauterach 1c insgesamt auch nur vier Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. FC Lauterach 1c taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am Samstag muss Hard 1b bei SC Mühlebach ran, zeitgleich wird Lauterach 1c von SC Admira Dornbirn Juniors in Empfang genommen.

3. Landesklasse: Hard 1b – FC Lauterach 1c, 5:0 (1:0)

84 Yalcin Guese 5:0

60 Marvin Kohlhaupt 4:0

60 Marvin Kohlhaupt 3:0

50 Utku Aslan 2:0

24 Marvin Kohlhaupt 1:0

