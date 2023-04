Höchst II kommt mit Sieg gegen Nenzing II Leader Mühlebach bis auf einen Punkt nahe!

Details Dienstag, 25. April 2023 00:59

In der 19. Runde der 3. Landesklasse setzte es für Tabellenführer SC Mühlebach die zweite Niederlage der Saison – ein 0:2 beim FC Mäder. Mäder kann damit den Platz in den Top-5 verteidigen. Der blum FC Höchst II kommt mit einem 2:0 Erfolg gegen den FC Nenzing Ii bis auf einen Punkt an Leader Mühlebach heran. Die BW Feldkirch Juniors wahren mit einem 3:1 in Fussach den direkten Kontakt zur Aufstiegszone.

In der zweiten Hälfte sehr schwer getan!

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC-Höchst II: „Wir haben es in der ersten Halbzeit verabsäumt mit einer höheren Führung in die Pause zu gehen. Torhüter Robin Alge konnte schlimmeres verhindern. So hatte der FC Nenzing immer noch die Hoffnung etwas Zählbares mitzunehmen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann sehr schwer getan. Erst als Julius Keck in der 71. Spielminute das 2:0 erzielte hatten wir das Spiel wieder unter Kontrolle.

Fazit: Wir haben es verabsäumt uns nach einer sehr dominanten ersten Halbzeit mit mehreren Treffern zu belohnen. Trotzdem zwei Tore gemacht und zu null gespielt. Gratulation an das Team!“

