Dritte Pleite von Admira Dornbirn Juniors in Serie zu Hause gegen Schlins II

Für SC Admira Dornbirn Juniors gab es in der Partie gegen ERNE FC Schlins 1b, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ERNE FC Schlins 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Schon im Hinspiel hatte FC Schlins 1b die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel und trafen in der zweiten Minute zur frühen Führung. Admira Dornbirn Juniors zeigte sich wenig beeindruckt. In der vierten Minute schlug Justin Gruber mit dem Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lukas Schneider in der 14. Minute. Dann musste Luca Fessler vom Platz (25.). Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für SC Admira Dornbirn Juniors. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von Schlins 1b bestehen. In der 57. Minute erhöhte Mert Altundal auf 3:1 für ERNE FC Schlins 1b. Julian Poldlehner schoss für Admira Dornbirn Juniors in der 63. Minute das zweite Tor. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Elias Lampacher für einen Treffer sorgte (92.). Zum Schluss feierte FC Schlins 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen SC Admira Dornbirn Juniors.

Admira Dornbirn Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber haben auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur sieben Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SC Admira Dornbirn Juniors alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Admira Dornbirn Juniors die dritte Pleite am Stück.

Schlins 1b machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem siebten Platz. Mit 61 geschossenen Toren gehört ERNE FC Schlins 1b offensiv zur Crème de la Crème der 3. Landesklasse. Neun Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat FC Schlins 1b derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Schlins 1b konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt SC Admira Dornbirn Juniors bei FC Nenzing 1b an, während ERNE FC Schlins 1b einen Tag zuvor Vollbad FC Götzis 1b empfängt.

3. Landesklasse: SC Admira Dornbirn Juniors – ERNE FC Schlins 1b, 2:4 (1:2)

92 Elias Lampacher 2:4

63 Julian Poldlehner 2:3

57 Mert Altundal 1:3

14 Lukas Schneider 1:2

4 Justin Gruber 1:1

2 Marcel Vonbruel 0:1

