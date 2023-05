FC Götzis II wacht erst nach Rückstand gegen Hard II auf

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:36

Hard 1b und Vollbad FC Götzis 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte Hard 1b bei FC Götzis 1b einen 1:0-Sieg eingefahren.

Hard 1b legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Marvin Kohlhaupt aufhorchen (11./14.). Das 1:2 war das Verdienst von Roman Fend. Er war vor 50 Zuschauern in der 43. Minute zur Stelle. Hard 1b nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Für das zweite Tor von Götzis 1b war Adesola Adeleye verantwortlich, der in der 50. Minute das 2:2 besorgte. In der 83. Minute erzielte Manuel Bonner das 3:2 für den Gast. Die Zeichen standen auf Sieg für Hard 1b, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Durch diese Niederlage fällt das Heimteam in der Tabelle auf Platz vier zurück. In den letzten fünf Partien ließ Hard 1b zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Vollbad FC Götzis 1b machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz drei. Seit sechs Begegnungen hat FC Götzis 1b das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher elf Siege ein.

Nächster Prüfstein für Hard 1b ist Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) (Samstag, 18:00 Uhr). Götzis 1b misst sich am selben Tag mit ERNE FC Schlins 1b (14:45 Uhr).

3. Landesklasse: Hard 1b – Vollbad FC Götzis 1b, 2:3 (2:1)

83 Manuel Bonner 2:3

50 Adesola Adeleye 2:2

43 Roman Fend 2:1

14 Marvin Kohlhaupt 2:0

11 Marvin Kohlhaupt 1:0

