RW Rankweil II spielt beim FC Sulz II groß auf

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:56

Mit 0:3 verlor FC Renault Malin Sulz 1b am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen RW Rankweil 1b. Auf dem Papier ging RW Rankweil 1b als Favorit ins Spiel gegen FC Sulz 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Für beide Mannschaften war beim 1:1 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen.

Can Tamyol brachte sein Team in der 22. Minute nach vorn. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte RW Rankweil 1b einen knappen Vorsprung herausgespielt. Niklas Jehle beseitigte mit seinen Toren (82./87.) die letzten Zweifel am Sieg des Gasts. Ein starker Auftritt ermöglichte RW Rankweil 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Renault Malin Sulz 1b.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte FC Sulz 1b im unteren Mittelfeld. Dem Gastgeber muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 3. Landesklasse markierte weniger Treffer als FC Renault Malin Sulz 1b. FC Sulz 1b kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz.

Trotz des Sieges bleibt RW Rankweil 1b auf Platz sechs. RW Rankweil 1b verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über FC Renault Malin Sulz 1b ist RW Rankweil 1b weiter im Aufwind.

Während FC Sulz 1b am nächsten Samstag (13:00 Uhr) bei FC Lauterach 1c gastiert, duelliert sich RW Rankweil 1b am gleichen Tag mit SC Mühlebach.

3. Landesklasse: FC Renault Malin Sulz 1b – RW Rankweil 1b, 0:3 (0:1)

87 Niklas Jehle 0:3

82 Niklas Jehle 0:2

22 Can Tamyol 0:1

