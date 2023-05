FC BW Feldkirch Juniors schießt gegen Lauterach 1c Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:58

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors erteilte FC Lauterach 1c eine Lehrstunde: 7:0 hieß es am Ende für FC BW Feldkirch Juniors. Damit wurde Feldkirch Juniors der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatte Lauterach 1c keinerlei Probleme mit den Gastgebern gehabt und einen 5:2-Erfolg verbucht.

In Minute sieben traf Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors zum ersten Mal ins Schwarze. Njie Ansumana schoss die Kugel zum 2:0 für FC BW Feldkirch Juniors über die Linie (23.). Mit dem 3:0 durch Kevin Emanuel Kukovec schien die Partie bereits in der 28. Minute mit Feldkirch Juniors einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Ramin Mohammadi für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors war das Spiel eigentlich schon entschieden (31.). FC BW Feldkirch Juniors gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors baute den Vorsprung in der 56. Minute aus. FC BW Feldkirch Juniors überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 (59.). Mit dem Spielende fuhr Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für FC Lauterach 1c klar, dass gegen Feldkirch Juniors heute kein Kraut gewachsen war.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert FC BW Feldkirch Juniors im unteren Mittelfeld des Tableaus. Zehn Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Feldkirch Juniors derzeit auf dem Konto. Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Lauterach 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. FC Lauterach 1c steht mit 15 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. 37:83 – das Torverhältnis von Lauterach 1c spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nun musste sich FC Lauterach 1c schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In neun ausgetragenen Spielen kam Lauterach 1c in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Nächster Prüfstein für FC BW Feldkirch Juniors ist SC Admira Dornbirn Juniors (Samstag, 16:00 Uhr). FC Lauterach 1c misst sich am selben Tag mit FC Renault Malin Sulz 1b (13:00 Uhr).

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – FC Lauterach 1c, 7:0 (4:0)

93 Njie Ansumana 7:0

59 Goektug Kardasoglu 6:0

56 Eren Oezcan 5:0

31 Ramin Mohammadi 4:0

28 Kevin Emanuel Kukovec 3:0

23 Njie Ansumana 2:0

7 Goektug Kardasoglu 1:0

