Abwärtstrend bei Hard II - Niederlage in Altenstadt

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:58

Das Auswärtsspiel von Hard 1b endete erfolglos. Gegen TSV Altenstadt Juniors gab es nichts zu holen. Die Gastgeber gewannen die Partie mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Altenstadt Juniors die Nase vorn. Schon im Hinspiel hatte Hard 1b die Oberhand behalten und einen 5:3-Erfolg davongetragen.

Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Nico Gleissner traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Jakob Heinzle das 2:0 zugunsten von TSV Altenstadt Juniors (40.). Mit der Führung für Altenstadt Juniors ging es in die Kabine. Für das 3:0 sorgte TSV Altenstadt Juniors in Minute 68. In der 72. Minute brachte Turgay Celik das Netz für Hard 1b zum Zappeln. Letzten Endes schlug Altenstadt Juniors im 22. Saisonspiel den Gast souverän mit 3:1 vor heimischer Kulisse.

Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) knapp im gesicherten Bereich. TSV Altenstadt Juniors bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten.

Durch diese Niederlage fällt Hard 1b in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Hard 1b verbuchte insgesamt elf Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Die letzten Auftritte von Hard 1b waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Nächster Prüfstein für Altenstadt Juniors ist SC Fussach 1b (Samstag, 14:45 Uhr). Hard 1b misst sich am selben Tag mit ERNE FC Schlins 1b (14:30 Uhr).

3. Landesklasse: Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) – Hard 1b, 3:1 (2:0)

72 Turgay Celik 3:1

68 Jan Krawagna 3:0

40 Jakob Heinzle 2:0

6 Nico Gleissner 1:0

