Anschlusstreffer von Schlins II in Hard bleibt nur Ehrentreffer

Details Sonntag, 21. Mai 2023 01:55

Schlins 1b steckte gegen Hard 1b eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Hard 1b als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: ERNE FC Schlins 1b hatte einen klaren 5:2-Sieg gefeiert.

Manuel Oberluggauer brachte Hard 1b nach 13 Minuten die 1:0-Führung. In der 23. Minute erhöhte Leonardo Berati auf 2:0 für die Gastgeber. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, traf FC Schlins 1b zum 1:2 (43.). Hard 1b hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Marvin Kohlhaupt beseitigte mit seinen Toren (60./63.) die letzten Zweifel am Sieg von Hard 1b. Am Schluss schlug Hard 1b Schlins 1b mit 4:1.

Zwölf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Hard 1b derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Hard 1b. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Mit zehn Siegen und zehn Niederlagen weist ERNE FC Schlins 1b eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig stehen die Gäste im Mittelfeld der Tabelle. FC Schlins 1b baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Hard 1b setzte sich mit diesem Sieg von Schlins 1b ab und belegt nun mit 39 Punkten den vierten Rang, während ERNE FC Schlins 1b weiterhin 33 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Hard 1b ist SC Fussach 1b (Samstag, 14:30 Uhr). FC Schlins 1b misst sich am selben Tag mit FC Nenzing 1b (13:45 Uhr).

3. Landesklasse: Hard 1b – ERNE FC Schlins 1b, 4:1 (2:1)

63 Marvin Kohlhaupt 4:1

60 Marvin Kohlhaupt 3:1

43 Elias Stoss 2:1

23 Leonardo Berati 2:0

13 Manuel Oberluggauer 1:0

