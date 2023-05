Negativserie von Fussach II hält auch gegen Altenstadt Juniors an

Details Sonntag, 21. Mai 2023 01:56

Am Samstag trafen SC Fussach 1b und Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 3:1 für sich. Auf dem Papier ging TSV Altenstadt Juniors als Favorit ins Spiel gegen Fussach 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte SC Fussach 1b durch einen 3:1-Erfolg bei Altenstadt Juniors die drei Punkte eingefahren.

Fussach 1b geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Arnel Ljubijankic das schnelle 1:0 für Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) erzielte. TSV Altenstadt Juniors führte schließlich das 2:0 herbei (22.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) auf 3:0 (35.). Die Überlegenheit von TSV Altenstadt Juniors spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. In der 61. Minute brachte Christian Streitler den Ball im Netz von Altenstadt Juniors unter. Obwohl Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SC Fussach 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Mit 88 Gegentreffern ist Fussach 1b die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Das Heimteam steht mit 15 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff weist SC Fussach 1b deutliche Schwächen auf, was die nur 35 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Fussach 1b kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. SC Fussach 1b musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten zehn Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

TSV Altenstadt Juniors klettert nach diesem Spiel auf den neunten Tabellenplatz. Altenstadt Juniors verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und elf Niederlagen.

Während Fussach 1b am kommenden Samstag Hard 1b empfängt, bekommt es Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) am selben Tag mit blum FC Höchst 1b zu tun.

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b), 1:3 (0:3)

61 Christian Streitler 1:3

35 Damjan Cergic 0:3

22 Damjan Cergic 0:2

9 Arnel Ljubijankic 0:1

