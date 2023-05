Fussach II kassiert deutliche Heimniederlage gegen Hard II

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:16

Hard 1b erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen SC Fussach 1b. Damit wurde Hard 1b der Favoritenrolle vollends gerecht. Vor heimischem Publikum hatten sich die Gäste einen Punkt beim Stand von 3:3 gesichert.

Sandro Zimmermann war es, der in der 14. Minute den Ball im Tor von Fussach 1b unterbrachte. Der Tabellenletzte traf in der 24. Minute zum Ausgleich. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Marvin Kohlhaupt mit dem 2:1 für Hard 1b zur Stelle (45.). Mit einem Tor Vorsprung für Hard 1b ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Julian Krassnig (50.) und Kohlhaupt (73.) erhöhten, ehe Florian Schall das 5:1 besorgte (78.). SC Fussach 1b versenkte die Kugel in der 82. Minute zum 2:5. Am Schluss gewann Hard 1b gegen die Heimmannschaft.

37:93 – das Torverhältnis von Fussach 1b spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nun musste sich SC Fussach 1b schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In elf ausgetragenen Spielen kam Fussach 1b in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Hard 1b bekleidet mit 42 Zählern Tabellenposition vier. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Hard 1b, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Die Defensivleistung von SC Fussach 1b lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Hard 1b offenbarte Fussach 1b eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

SC Fussach 1b wird am kommenden Samstag von blum FC Höchst 1b empfangen. Hard 1b gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei FC Nenzing 1b ab.

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – Hard 1b, 2:5 (1:2)

82 Mario Hoerburger 2:5

78 Florian Schall 1:5

73 Marvin Kohlhaupt 1:4

50 Julian Krassnig 1:3

45 Marvin Kohlhaupt 1:2

24 Mario Hoerburger 1:1

14 Sandro Zimmermann 0:1

