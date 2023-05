Igor Todorovic von den Admira Dornbirn Juniors erledigt den FC Sulz II

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:17

FC Renault Malin Sulz 1b und SC Admira Dornbirn Juniors boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Die Ausgangslage sprach für Admira Dornbirn Juniors, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Der Gast hatte FC Sulz 1b im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 4:0 gesiegt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Admira Dornbirn Juniors bereits in Front. Igor Todorovic markierte in der fünften Minute die Führung. FC Renault Malin Sulz 1b brachte das Netz in der 15. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. In der 48. Minute erzielte FC Sulz 1b das 2:1. Für die Gastgeber nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Todorovic drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (75./83.) und sicherte Admira Dornbirn Juniors einen Last-Minute-Sieg. In der 88. Minute erhielt Elias Rebholz die Gelb-Rote Karte, sodass SC Admira Dornbirn Juniors fortan in Unterzahl agieren musste. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für Admira Dornbirn Juniors. FC Renault Malin Sulz 1b wurde mit 3:2 besiegt.

FC Sulz 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierte FC Renault Malin Sulz 1b im unteren Mittelfeld. Nun musste sich FC Sulz 1b schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Seit vier Spielen wartet FC Renault Malin Sulz 1b schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

SC Admira Dornbirn Juniors sprang mit diesem Erfolg auf den zehnten Platz. Admira Dornbirn Juniors bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten. SC Admira Dornbirn Juniors ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag trifft FC Sulz 1b auf Vollbad FC Götzis 1b, Admira Dornbirn Juniors spielt am selben Tag gegen SC Mühlebach.

3. Landesklasse: FC Renault Malin Sulz 1b – SC Admira Dornbirn Juniors, 2:3 (1:1)

83 Igor Todorovic 2:3

75 Igor Todorovic 2:2

48 Luis Schnetzer 2:1

15 Wenzel Lehninger 1:1

5 Igor Todorovic 0:1

