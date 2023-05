Selcuk Olcum belohnt Mäder – und schockt RW Rankweil II

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:18

FC Mäder und RW Rankweil 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Mäder war im Hinspiel gegen RW Rankweil 1b in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag RW Rankweil 1b bereits in Front. Can Tamyol markierte in der dritten Minute die Führung. FC Mäder zeigte sich wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Selcuk Olcum mit dem Ausgleich zurück. Für das zweite Tor von RW Rankweil 1b war Fatih Caliskan verantwortlich, der in der zwölften Minute das 2:1 besorgte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Sevket Akyildiz zum Ausgleich für Mäder. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Arif Kemal Canberi machte in der 47. Minute das 3:2 von RW Rankweil 1b perfekt. FC Mäder zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Kerim Dagli (49.) und Olcum (92.) mit ihren Treffern das Spiel. Am Ende verbuchte Mäder gegen RW Rankweil 1b einen Sieg.

Bei FC Mäder präsentierte sich die Abwehr angesichts 59 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (70). Der Gastgeber befindet sich mit 41 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Sechs Spiele ist es her, dass Mäder zuletzt eine Niederlage kassierte.

RW Rankweil 1b belegt mit 33 Punkten den siebten Tabellenplatz.

FC Mäder tritt am kommenden Samstag bei FC Lauterach 1c an, RW Rankweil 1b empfängt am selben Tag Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b).

3. Landesklasse: FC Mäder – RW Rankweil 1b, 4:3 (2:2)

92 Selcuk Olcum 4:3

49 Kerim Dagli 3:3

47 Arif Kemal Canberi 2:3

45 Sevket Akyildiz 2:2

12 Fatih Caliskan 1:2

9 Selcuk Olcum 1:1

3 Can Tamyol 0:1

