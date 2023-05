Florian Widmann leitet für Götzis II die Wende bei den Feldkirch Juniors ein

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:19

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors und Vollbad FC Götzis 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für FC Götzis 1b, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte der Gast mit 4:3 gesiegt.

Ein Doppelpack brachte FC BW Feldkirch Juniors in eine komfortable Position: Bader Belhaj war gleich zweimal zur Stelle (11./16.). Florian Widmann nutzte die Chance für Götzis 1b und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Zur Pause wusste Feldkirch Juniors eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Belhaj bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (63.). Vollbad FC Götzis 1b trumpfte auf und David Bonner (71.), Matthias Bodemann (76.) und Pascal Kremmel (80.) drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten auf 4:3. Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Das Heimteam befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte.

Kurz vor Saisonende besetzt FC Götzis 1b mit 45 Punkten den dritten Tabellenplatz. Zuletzt lief es erfreulich für Götzis 1b, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für FC BW Feldkirch Juniors ist ERNE FC Schlins 1b (Samstag, 12:45 Uhr). Vollbad FC Götzis 1b misst sich am selben Tag mit FC Renault Malin Sulz 1b (14:45 Uhr).

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – Vollbad FC Götzis 1b, 3:4 (2:1)

80 Pascal Kremmel 3:4

76 Matthias Bodemann 3:3

71 David Bonner 3:2

63 Bader Belhaj 3:1

39 Florian Widmann 2:1

16 Bader Belhaj 2:0

11 Bader Belhaj 1:0

