Patrick Pexa schießt die Admira Dornbirn Juniors für Mühlebach ab

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:06

Gegen SC Mühlebach holte sich Admira Dornbirn Juniors eine 0:3-Schlappe ab. Pflichtgemäß strich SC Mühlebach gegen SC Admira Dornbirn Juniors drei Zähler ein. Im Hinspiel hatte SC Mühlebach keinerlei Probleme mit Admira Dornbirn Juniors gehabt und einen 4:0-Erfolg verbucht.

Patrick Pexa brachte SC Mühlebach in der 22. Minute nach vorn. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Doppelpack für SC Mühlebach: Nach seinem zweiten Tor (47.) markierte Pexa wenig später seinen dritten Treffer (53.). Der Unparteiische beendete das Spiel und damit schlug der Spitzenreiter SC Admira Dornbirn Juniors auswärts mit 3:0.

Admira Dornbirn Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierte das Heimteam im unteren Mittelfeld. Nun musste sich SC Admira Dornbirn Juniors schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die neun Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Admira Dornbirn Juniors baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach 25 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SC Mühlebach 61 Zähler zu Buche. Mit nur 31 Gegentoren haben die Gäste die beste Defensive der 3. Landesklasse. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SC Mühlebach zu besiegen.

Nächsten Samstag (14:30 Uhr) gastiert SC Admira Dornbirn Juniors bei FC Mäder, SC Mühlebach empfängt zeitgleich Vollbad FC Götzis 1b.

3. Landesklasse: SC Admira Dornbirn Juniors – SC Mühlebach, 0:3 (0:1)

53 Patrick Pexa 0:3

47 Patrick Pexa 0:2

22 Patrick Pexa 0:1

