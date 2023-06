FC Schlins II siegt fast zweistellig in Sulz

Details Sonntag, 11. Juni 2023 14:56

FC Renault Malin Sulz 1b kassierte zum Saisonabschluss eine 0:9-Klatsche gegen ERNE FC Schlins 1b. FC Schlins 1b ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel gegen FC Sulz 1b hatte Schlins 1b für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Kurz nach Spielbeginn schockte Elias Lampacher FC Renault Malin Sulz 1b und traf für ERNE FC Schlins 1b im Doppelpack (1./9.). Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 21. Minute mit den Gästen einen sicheren Sieger zu haben. Schlins 1b gelang in der 31. Spielminute der vierten Tagestreffer. Das überzeugende Auftreten von ERNE FC Schlins 1b fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. FC Schlins 1b baute die Führung aus, indem David Walter zwei Treffer nachlegte (46./61.). Der siebte Streich von Schlins 1b war Samuel Sonderegger vorbehalten (80.). Für das 8:0 und 9:0 war Walter verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (86./88.). Schließlich war das Schützenfest für ERNE FC Schlins 1b beendet und FC Sulz 1b gnadenlos vorgeführt.

Am Ende einer mageren Spielzeit erreicht FC Renault Malin Sulz 1b Platz zwölf und somit zumindest den Klassenerhalt. Die Leistung des Gastgebers in dieser Saison war ein einziges Trauerspiel. Nach vorne ging wenig und die Abwehr war voller Löcher, sodass FC Sulz 1b auf das traurige Torverhältnis von 35:71 blickt. Die Saisonbilanz von FC Renault Malin Sulz 1b kommt dürftig daher, wie fünf Siege, sechs Remis und 15 Niederlagen nachhaltig belegen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird FC Sulz 1b alles andere als zufrieden sein. Ein Punkt aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Weder Fisch noch Fleisch: FC Schlins 1b schließt das Fußballjahr auf Rang sechs ab. Mit einem sehr guten Torverhältnis von 78:53 geht für Schlins 1b eine erfolgreiche Saison zu Ende. Sowohl offensiv als auch defensiv wusste man zu überzeugen. Die letzten Resultate von ERNE FC Schlins 1b konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

3. Landesklasse: FC Renault Malin Sulz 1b – ERNE FC Schlins 1b, 0:9 (0:4)

88 David Walter 0:9

86 David Walter 0:8

80 Samuel Sonderegger 0:7

61 David Walter 0:6

46 David Walter 0:5

31 Elias Stoss 0:4

21 Marcel Vonbruel 0:3

9 Elias Lampacher 0:2

1 Elias Lampacher 0:1

