RW Rankweil II sichert mit Kantersieg Aufstieg in Fussach

Details Sonntag, 11. Juni 2023 14:58

Die Gäste ließen Fussach 1b im letzten Spiel keine Chance und gewannen mit 7:0. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur RW Rankweil 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. RW Rankweil 1b war im Hinspiel gegen SC Fussach 1b in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 10:2-Sieg eingefahren.

Can Tamyol brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von RW Rankweil 1b über die Linie (16.). Churchill Henry Amenaghawon glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für RW Rankweil 1b (18./25.). Bis zur Pause hielt die Defensive von Fussach 1b dicht, sodass sich der Vorsprung von RW Rankweil 1b nicht weiter vergrößerte. Saban Isik beseitigte mit seinen Toren (75./77.) die letzten Zweifel am Sieg von RW Rankweil 1b. Für das 6:0 und 7:0 war Niels Kaiser verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (85./88.). Mit dem Spielende fuhr RW Rankweil 1b einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für SC Fussach 1b klar, dass gegen RW Rankweil 1b heute kein Kraut gewachsen war.

Fussach 1b hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer schwachen Saison stellt der Gastgeber aber den Klassenerhalt sicher. Die Abwehr entpuppte sich bei SC Fussach 1b in diesem Fußballjahr als Achillesferse. 101 Gegentreffer musste Fussach 1b hinnehmen. Die Saison war für SC Fussach 1b eine einzige Enttäuschung. Lediglich fünf Siege, drei Remis und satte 18 Niederlagen dokumentieren das. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Fussach 1b alles andere als zufrieden sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

RW Rankweil 1b holte aus 26 Spielen 37 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz sieben. Im Angriff agierte RW Rankweil 1b im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 67 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Was für RW Rankweil 1b bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Elf Siege und vier Remis stehen elf Pleiten gegenüber.

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – RW Rankweil 1b, 0:7 (0:3)

88 Niels Kaiser 0:7

85 Niels Kaiser 0:6

77 Saban Isik 0:5

75 Saban Isik 0:4

25 Churchill Henry Amenaghawon 0:3

18 Churchill Henry Amenaghawon 0:2

16 Can Tamyol 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei