Last-Minute-Remis: Nico Blumauer mit Doppelpack für Nenzing II bei den BW Feldkirch Juniors

Details Sonntag, 11. Juni 2023 15:00

Im Spiel von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors gegen FC Nenzing 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Schon im Hinspiel hatte FC BW Feldkirch Juniors die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Nenzing 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Oliver Horer traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Joao Victor Dias Dos Anjos den Ausgleichstreffer für Feldkirch Juniors. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lorenz Gorbach in der 22. Minute. Ein Tor mehr für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Anjos bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (46.). Nico Blumauer schlug doppelt zu und glich damit für FC Nenzing 1b aus (71./92.). Schließlich gingen FC BW Feldkirch Juniors und Nenzing 1b mit einer Punkteteilung auseinander.

Feldkirch Juniors beendet die Saison auf Platz neun – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Der Angriff des Heimteams kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 63 Treffern unter Beweis stellt. Was für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Zehn Siege und vier Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass FC BW Feldkirch Juniors in dieser Zeit nur einmal gewann.

FC Nenzing 1b holte aus 26 Spielen 33 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz zehn. Zum Saisonende hat Nenzing 1b neun Siege, elf Niederlagen und sechs Unentschieden auf dem Konto stehen.

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – FC Nenzing 1b, 3:3 (2:1)

92 Nico Blumauer 3:3

71 Nico Blumauer 3:2

46 Joao Victor Dias Dos Anjos 3:1

22 Lorenz Gorbach 2:1

9 Joao Victor Dias Dos Anjos 1:1

6 Oliver Horer 0:1

