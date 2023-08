Klatsche bei Hatlerdorf Juniors für die Nenzing Juniors

Details Sonntag, 13. August 2023 01:53

Bei SC Hatlerdorf Juniors holte sich FC Nenzing Juniors eine 2:7-Schlappe ab.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Hatlerdorf Juniors bereits in Front. Arber Gjinaj markierte in der fünften Minute die Führung. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (8.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Armin Dizdarevic, als er das 3:0 für SC Hatlerdorf Juniors besorgte (10.). Hatlerdorf Juniors musste den Treffer zum 1:3 hinnehmen (15.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Gjinaj in der 30. Minute. FC Nenzing Juniors ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SC Hatlerdorf Juniors. Mit dem 5:1 von Dzemo Neslanovic für Hatlerdorf Juniors war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). Hatlerdorf Juniors schraubte das Ergebnis in der 60. Minute mit dem 6:1 in die Höhe. Muhammet Karpuz verkürzte für FC Nenzing Juniors später in der 73. Minute auf 2:6. Mit dem Tor zum 7:2 steuerte Neslanovic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (74.). Schließlich feierte SC Hatlerdorf Juniors gegen FC Nenzing Juniors am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten 7:2-Heimsieg.

3. Landesklasse: SC Hatlerdorf Juniors – FC Nenzing Juniors, 7:2 (4:1)

74 Dzemo Neslanovic 7:2

73 Muhammet Karpuz 6:2

60 Aleksander Pakic 6:1

53 Dzemo Neslanovic 5:1

30 Arber Gjinaj 4:1

15 Jason Chinedu Okafor 3:1

10 Armin Dizdarevic 3:0

8 Kevin Russo 2:0

5 Arber Gjinaj 1:0

