TSV Altenstadt Juniors schießen sich in Lochau ein!

Details Sonntag, 13. August 2023 01:54

SV Typico Lochau 1b blieb gegen Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche.

In Minute zwölf bejubelte TSV Altenstadt Juniors das 1:0. Lukas Frisch erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 20 Minuten auf 2:0. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Altenstadt Juniors mit einer Führung in die Kabine ging. Simon Eberle versenkte den Ball in der 52. Minute im Netz von Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b). TSV Altenstadt Juniors führte schließlich das 3:1 herbei (58.). Mit dem 4:1 von Frisch für Altenstadt Juniors war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). Für das 2:5 von Lochau 1b zeichnete Henry Henning verantwortlich (76.). TSV Altenstadt Juniors gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (89.). Am Ende feierte Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen SV Typico Lochau 1b kam Altenstadt Juniors zu einem verdienten Sieg.

Beide Mannschaften sind wieder in fünf Wochen gefordert. Am 16.09.2023 reist Lochau 1b zu Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors, während Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) am selben Tag bei SC Fussach 1b antritt.

3. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b), 2:6 (0:2)

89 Robin Krawagna 2:6

76 Henry Henning 2:5

69 Alessio Baeli 1:5

60 Lukas Frisch 1:4

58 Robin Krawagna 1:3

52 Simon Eberle 1:2

20 Lukas Frisch 0:2

12 Robin Krawagna 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei