Acht Treffer zwischen Lochau II und Fussach II

Details Sonntag, 27. August 2023 02:56

Mit einer 3:5-Niederlage hat SC Fussach 1b auch das dritte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt.

Die Gäste gingen in Minute elf in Front. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Nicolas Constantin Messmer mit den Treffern (20./29./37.) zum 3:1 für Lochau 1b. Stefan Reichart legte in der 39. Minute zum 4:1 für das Heimteam nach. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Kai Pauritsch mit dem 2:4 für Fussach 1b zur Stelle (42.). Mit der Führung für SV Typico Lochau 1b ging es in die Halbzeitpause. Messmer führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:2 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (50.). Mit dem Treffer zum 3:5 in der 59. Minute machte Pauritsch zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Lochau 1b war jedoch weiterhin groß. In die Bredouille brachte Haris Bibic SV Typico Lochau 1b in der 73. Minute, indem der Verteidiger die Ampelkarte kassierte. Zehn gegen zehn lautete die Devise ab der 88. Minute, nachdem Fabio Huditz von SC Fussach 1b die Gelb-Rote Karte erhalten hatte. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Lochau 1b gegen Fussach 1b.

Für Lochau 1b steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor zwei Niederlagen einsammelte.

Einen klassischen Fehlstart legte Fussach 1b hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Mit diesem Sieg zog SV Typico Lochau 1b an SC Fussach 1b vorbei auf Platz zehn. Fussach 1b fiel auf die 13. Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag trifft Lochau 1b auf FC Nenzing Juniors, SC Fussach 1b spielt tags zuvor gegen SPG Göfis/Satteins 1b.

3. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – SC Fussach 1b, 5:3 (4:2)

59 Kai Pauritsch 5:3

50 Nicolas Constantin Messmer 5:2

42 Kai Pauritsch 4:2

39 Stefan Reichart 4:1

37 Nicolas Constantin Messmer 3:1

29 Nicolas Constantin Messmer 2:1

20 Nicolas Constantin Messmer 1:1

11 Sebastian Haemmerle 0:1

