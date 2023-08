Göfis/Satteins II deklassiert Buch 1c

Details Sonntag, 27. August 2023 02:57

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Göfis/Satteins 1b und Buch 1c mit dem Endstand von 6:0.

SPG Göfis/Satteins 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Tobias Lampert traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Elias Kaufmann witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für den Tabellenführer ein (20.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lampert in der 26. Minute. SPG Buch 1c rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Für das 4:0 und 5:0 war Jeremy Lampert verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (53./69.). Rückstand und Unterzahl – nachdem Markus Birle von Buch 1c auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (67.). Kevin Schatzmann besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für Göfis/Satteins 1b (74.). Letztlich feierte SPG Göfis/Satteins 1b gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:0-Heimsieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für Göfis/Satteins 1b einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Buch 1c rutschte mit dieser Niederlage auf den sechsten Tabellenplatz ab. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von SPG Buch 1c bei.

Am kommenden Samstag trifft SPG Göfis/Satteins 1b auf SC Fussach 1b, Buch 1c spielt tags zuvor gegen FC Lauterach 1c.

3. Landesklasse: SPG Göfis/Satteins 1b – SPG Buch 1c, 6:0 (3:0)

74 Kevin Schatzmann 6:0

69 Jeremy Lampert 5:0

53 Jeremy Lampert 4:0

26 Tobias Lampert 3:0

20 Elias Kaufmann 2:0

3 Tobias Lampert 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.