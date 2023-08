Admira Dornbirn Juniors gehen in Unterzahl bei Tisis II unter

Details Sonntag, 27. August 2023 02:58

SC Tisis 1b drehte einen 0:1-Pausenrückstand und ließ SC Admira Dornbirn Juniors am Ende mit 5:1 keine Chance.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Julian Jovanovic sein Team in der 15. Minute. Die Partie kippte unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen. Luca Weissensteiner erhielt die Rote Karte und brachte Admira Dornbirn Juniors auf die Verliererstraße (44.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den die Gäste für sich beanspruchten. Nicolas Mzik lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte IPA SC Tisis 1b den 1:1-Ausgleich (60.). Josip Zeba brachte der Heimmannschaft nach 62 Minuten die 2:1-Führung. Filip Brajkovic erhöhte für SC Tisis 1b auf 3:1 (72.). Für das 4:1 von IPA SC Tisis 1b sorgte Frederic Dobler, der in Minute 81 zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Cem Zengin, der das 5:1 aus Sicht von SC Tisis 1b perfekt machte (89.). Letztlich feierte IPA SC Tisis 1b gegen SC Admira Dornbirn Juniors nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

In dieser Saison sammelte SC Tisis 1b bisher zwei Siege und kassierte eine Niederlage.

Mit diesem Sieg zog IPA SC Tisis 1b an SC Admira Dornbirn Juniors vorbei auf Platz vier. Admira Dornbirn Juniors fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für SC Tisis 1b ist Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors (Samstag, 16:30 Uhr). SC Admira Dornbirn Juniors misst sich am selben Tag mit SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b (14:30 Uhr).

3. Landesklasse: IPA SC Tisis 1b – SC Admira Dornbirn Juniors, 5:1 (0:1)

89 Cem Zengin 5:1

81 Frederic Dobler 4:1

72 Filip Brajkovic 3:1

62 Josip Zeba 2:1

60 Eigentor durch Nicolas Mzik 1:1

15 Julian Jovanovic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.