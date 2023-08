Pascal Erlach analysiert den knappen Erfolg der Altenstadt Juniors gegen Lauterach 1c

Details Mittwoch, 30. August 2023 00:41

Im Spiel von Lauterach 1c gegen TSV Altenstadt Juniors gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste.

Pascal Erlach, Co-Trainer intemann Lauterach 1c: „Die erste Halbzeit gehörte dem FC Lauterach und wir waren die spielbestimmende Mannschaft. Altenstadt hatte zwar ein bis zwei Chancen, die aber unser Tormann entschärfen konnte. Leider wurde uns in der ersten Halbzeit ein Tor durch abseits aberkannt und einen Elfmeter haben wir leider verschossen. Mit etwas Glück hätten wir zu diesem Zeitpunkt schon 3:0 in Führung sein können. Im Großen und Ganzen war das 1:0 in der Halbzeit aber dem Spielverlauf entsprechend. Leider wurde die erste Halbzeit ein wenig durch das Wetter vermiest. Aber spielerisch durchaus eine sehr schöne und attraktive erste Halbzeit.

Die ersten fünfzehn Minuten der zweiten Hälfte gehörten den Altenstädtern, die gleich zu Beginn innerhalb von zwei Minuten das Spiel drehten und mit 1:2 in Führung gingen. Danach fing sich meine Mannschaft wieder ein wenig und begann wieder konsequenter nach vorne zu spielen. Leider waren wir im letzten Drittel zu ungenau und vergaben so viele Möglichkeiten. Leider gerieten wir aufgrund individueller Fehler weiter in Rückstand. Die Mannschaft kämpfte weiter und wir hatten noch ein bis zwei Großchancen, die leider nicht ins Netz wollten. An diesem Tag war der Torwart der Altenstädter einfach zu gut.

Ein sehr gutes Fußballspiel von beiden Mannschaften, das sehr umkämpft war. Zum Ärger von uns sind konnten wir leider keinen Punkt holen, obwohl wir phasenweise die bessere Mannschaft waren. Eine Punkteteilung wäre an diesem Tag sicher drinnen gewesen. Nun heißt es Zähne zusammenbeißen und auch im nächsten Spiel am Freitag gegen den SV Buch alles geben, um hoffentlich den ersten Dreier der Saison einzufahren.“

3. Landesklasse: FC Lauterach 1c – Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b), 2:3 (1:0)

94 Oguzhan Sivgin 2:3

93 Marco Smolnik 1:3

49 Luca Forster 1:2

47 Robin Krawagna 1:1

23 Simon Haunschmied 1:0

