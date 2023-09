Ausgleich der Hatlerdorf Juniors in Sulz bleibt nur Ehrentreffer

Details Sonntag, 10. September 2023 01:52

SC Hatlerdorf Juniors blieb gegen FC Sulz 1b chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch FC Renault Malin Sulz 1b wusste zu überraschen.

Für den Führungstreffer des Heimteams zeichnete Jovan Rakic verantwortlich (23.). FC Sulz 1b führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In Minute 49 erzielte Hatlerdorf Juniors den Ausgleich. Gregor Nitz witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für FC Renault Malin Sulz 1b ein (62.). Ali-Kayra Sarpay beförderte das Leder zum 3:1 von FC Sulz 1b in die Maschen (68.). Dario Entner beseitigte mit seinen Toren (83./90.) die letzten Zweifel am Sieg von FC Renault Malin Sulz 1b. Am Schluss fuhr FC Sulz 1b gegen SC Hatlerdorf Juniors auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Bei FC Renault Malin Sulz 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Sulz 1b.

Hatlerdorf Juniors holte auswärts bisher nur drei Zähler. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Mit diesem Sieg zog FC Renault Malin Sulz 1b an SC Hatlerdorf Juniors vorbei auf Platz vier. Hatlerdorf Juniors fiel auf die achte Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag tritt FC Sulz 1b bei SPG Buch 1c an, während SC Hatlerdorf Juniors einen Tag zuvor IPA SC Tisis 1b empfängt.

3. Landesklasse: FC Renault Malin Sulz 1b – SC Hatlerdorf Juniors, 5:1 (1:0)

90 Dario Entner 5:1

83 Dario Entner 4:1

68 Ali-Kayra Sarpay 3:1

62 Gregor Nitz 2:1

49 Kaan Yazgin 1:1

23 Jovan Rakic 1:0

