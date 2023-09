Großwalsertal II feiert knappen Sieg nach 0:1 gegen Feldkirch Juniors

Details Sonntag, 10. September 2023 01:54

Im Spiel von SPG Großwalsertal 1b gegen FC BW Feldkirch Juniors gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Großwalsertal 1b. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Mykola Karalash sein Team in der 17. Minute. Mit einem Tor Vorsprung für Feldkirch Juniors ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 50. Minute gelang SPG Großwalsertal 1b der Ausgleich. Dass der Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Christopher Konzett, der in der 83. Minute zur Stelle war. Markus Konzett ließ sich in der 87. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:1 für Großwalsertal 1b. In der Nachspielzeit (91.) gelang Hasan Keskin der Anschlusstreffer für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors. Schließlich strich SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b die Optimalausbeute gegen die Gäste ein.

Nach fünf absolvierten Spielen stockte SPG Großwalsertal 1b sein Punktekonto bereits auf 13 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. SPG Großwalsertal 1b weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

FC BW Feldkirch Juniors holte auswärts bisher nur vier Zähler. Feldkirch Juniors verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem sechsten Rang. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors bei.

Mit insgesamt 13 Zählern befindet sich Großwalsertal 1b voll in der Spur. Die Formkurve von FC BW Feldkirch Juniors dagegen zeigt nach unten.

Während SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b am nächsten Freitag (20:00 Uhr) bei SV Gaissau 1b gastiert, steht für Feldkirch Juniors einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit SV Typico Lochau 1b auf der Agenda.

3. Landesklasse: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b – Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors, 3:2 (0:1)

91 Hasan Keskin 3:2

87 Markus Konzett 3:1

83 Christopher Konzett 2:1

50 Philip Kaufmann 1:1

17 Mykola Karalash 0:1

