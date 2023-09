Gaissau II setzt sich mit Sieg in Tisis vom Tabellenende ab

Details Dienstag, 12. September 2023 01:36

Drei wichtige Auswärtspunkte für den SV Gaissau II in der 5. Runde der 3. Landesklasse. Mit einem 2:0 beim IPA SC Tisis II sind nun sechs Punkte am Konto und damit hat man drei Punkte Puffer auf die Abstiegszone. Am anderen Ende der Tabelle hat die SPG Göfis/Satteins II mit einem 2:0 gegen die Nenzing Juniors die Tabellenführung verteidigt. Ebenso dreizehn Punkte am Konto wie Leader Göfis/Satteins haben die Altenstadt Juniors und Großwalsertal II.

Drei hart erkämpfte Punkte!

Marko Fischer, Trainer SV Gaissau II: „ SVG 1b war die dominierende Mannschaft in der ersten Halbzeit. Wir gingen durch ein Foul Elfmeter 1:0 in Führung. Ebenfalls wurde Tobias Loacker nochmals im 16er bei einer hundertprouentigen Chance durch Foul gestoppt, der Pfiff des Schiedsrichtiger blieb leider, völlig unzurecht, aus. In der zweiten Halbzeit konnten wir durch einen klaren zweiten Elfmeter auf 2:0 erhöhen. Nach dem 2:0 hatten wir zahlreiche Torchancen, die nicht verwertet werden konnten. Die letzten zwanzig Minuten wurde Tisis dann etwas stärker und drängte auf den Anschlusstreffer, welcher kurz vor Ende des Spiels durch eine Glanzparade vom Gaissauer Tormann verhindert wurde. Es waren hart erkämpfte drei Punkte, die wir auswärts gerne mit nach Hause nehmen!“

