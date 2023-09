Gebrauchter Tag für SPG Großwalsertal II in Gaissau

Details Samstag, 16. September 2023 00:57

SV Gaissau 1b spuckte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b in die Suppe und siegte deutlich mit 3:0. Die Experten wiesen SPG Großwalsertal 1b vor dem Match gegen Gaissau 1b die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Ein Doppelpack brachte SV Gaissau 1b in eine komfortable Position: Tobias Loacker war gleich zweimal zur Stelle (15./25.). Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Mit dem 3:0 sicherte Loacker Gaissau 1b nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (55.). Am Ende blickte SV Gaissau 1b auf einen klaren 3:0-Heimerfolg über Großwalsertal 1b.

Im Klassement machte Gaissau 1b einen Satz und rangiert nun auf dem sechsten Platz. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SPG Großwalsertal 1b bisher vier Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Nächster Prüfstein für SV Gaissau 1b ist auf gegnerischer Anlage SV Typico Lochau 1b (Samstag, 13:30 Uhr). Tags zuvor misst sich Großwalsertal 1b mit SC Hatlerdorf Juniors (19:00 Uhr).

3. Landesklasse: SV Gaissau 1b – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 3:0 (2:0)

55 Tobias Loacker 3:0

25 Tobias Loacker 2:0

15 Tobias Loacker 1:0

