Drei Treffer von Ilker Bayram für die Hatlerdorf Juniors gegen Tisis II

Details Sonntag, 17. September 2023 01:48

Hatlerdorf Juniors und SC Tisis 1b boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Ilker Bayram brachte IPA SC Tisis 1b in der 16. Minute ins Hintertreffen. Elvis Omerovic lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte den Gästen den 1:1-Ausgleich (32.). Der Treffer zum 2:1 sicherte SC Hatlerdorf Juniors nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Bayram in diesem Spiel (38.). Zur Pause waren die Gastgeber im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Das 3:1 für Hatlerdorf Juniors stellte Bayram sicher. In der 70. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Das 2:3 von SC Tisis 1b bejubelte Frederic Dobler (90.). Schließlich strich SC Hatlerdorf Juniors die Optimalausbeute gegen IPA SC Tisis 1b ein.

Hatlerdorf Juniors machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang fünf wieder. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat SC Hatlerdorf Juniors derzeit auf dem Konto.

Bei SC Tisis 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). IPA SC Tisis 1b holte auswärts bisher nur einen Zähler. SC Tisis 1b nimmt mit sieben Punkten den neunten Tabellenplatz ein. Die bisherige Saisonbilanz von IPA SC Tisis 1b bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Mit dem Gewinnen tut sich SC Tisis 1b weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am kommenden Freitag trifft Hatlerdorf Juniors auf SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, IPA SC Tisis 1b spielt tags darauf gegen FC Renault Malin Sulz 1b.

3. Landesklasse: SC Hatlerdorf Juniors – IPA SC Tisis 1b, 3:2 (2:1)

90 Frederic Dobler 3:2

70 Ilker Bayram 3:1

38 Ilker Bayram 2:1

32 Eigentor durch Elvis Omerovic 1:1

16 Ilker Bayram 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.