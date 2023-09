Spannendes Duell zwischen Lauterach 1c und den Admira Dornbirn Juniors

Details Sonntag, 24. September 2023 01:51

Lauterach 1c und Admira Dornbirn Juniors boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Gleich zu Spielbeginn traf FC Lauterach 1c zur frühen Führung (2.). Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Das 1:1 von SC Admira Dornbirn Juniors bejubelte Luca Brenner (49.). In der 62. Minute ging es schließlich bergab für den Gast, als man in Person von Talha Alici einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Lauterach 1c witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 ein (63.). In der 70. Minute brachte FC Lauterach 1c das Netz zum Zappeln. Kurz vor Ultimo war noch Noah Stocker zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Admira Dornbirn Juniors verantwortlich (89.). Letztlich nahm Lauterach 1c gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

FC Lauterach 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Lauterach 1c machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zwölften Platz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 23 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Lauterach 1c in dieser Saison.

Die Abwehrprobleme von SC Admira Dornbirn Juniors bleiben akut, sodass Admira Dornbirn Juniors weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Admira Dornbirn Juniors hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die fünfte Pleite am Stück.

Nächster Prüfstein für FC Lauterach 1c ist Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors (Samstag, 16:30 Uhr). SC Admira Dornbirn Juniors misst sich am selben Tag mit Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) (13:45 Uhr).

3. Landesklasse: FC Lauterach 1c – SC Admira Dornbirn Juniors, 3:2 (1:0)

89 Noah Stocker 3:2

70 Yasin Akbulut 3:1

63 Yasin Akbulut 2:1

49 Luca Brenner 1:1

2 Yasin Akbulut 1:0

